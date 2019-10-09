Нью-Дели, , 09:52 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, об этом 9 октября сообщает Al Arabia.

Встреча состоится на неформальном саммите в индийском городе Ченнаи с целью обмена мнениями лидерами двух стран по вопросам представляющим взаимный интерес.

«Предстоящий неформальный саммит в Ченнаи даст возможность двум лидерам обменяться мнениями по вопросам глобального и регионального значения, а также заложить основу для более глубокого сотрудничества», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индии.

Саммит пройдет 11−12 октября. Одной из причин, побудившей стороны провести встречу, стала ситуация вокруг индийского Кашмира, лишенного особого статуса в рамках государства.

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