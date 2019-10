11 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Максим Исаев, , 09:50 — REGNUM В недавно опубликованной в The New York Times статье о Сирии и поддержке, которую США оказали курдским отрядам народной самообороны (YPG), прозвучало немало весьма сомнительных предположений. В качестве примера можно привести конкретную цитату бывшего верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, которая задаёт тон всей статье, пишет Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

Курды (сс) Kurdishstruggle

Читайте также: The Hill: глобализация приказала долго жить?

«На протяжении американской истории каждый раз, когда мы вместе со своими союзниками оказывались в сложных ситуациях, в том числе с Великобританией и Австралией, которые подверглись нападениям в ходе Второй мировой войны, и Южной Кореей в ходе Корейской войны, мы в конечном итоге одерживали верх… При этом каждый раз, когда мы покидаем своих верных союзников, как было в случае с Вьетнамом, или угрожаем это сделать, например, как в случае с Афганистаном и Сирией, то всё начинает идти наперекосяк», — заявил Ставридис.

А почему у США столько союзников и партнёров? Нужны ли эти союзнические отношения для продвижения интересов США или они являются самоцелью, к которой необходимо стремиться, несмотря ни на что? Судя по тому, что говорят Ставридис и многие другие, складывается впечатление, что союзнические отношения являются самоцелью. В приведённых выше примерах Ставридис указывает на военных союзников в конфликтах, в которых США никогда не должны были принимать участия (Вьетнам или Сирия), либо которые США уже давно должны были завершить (Афганистан). Все проблемы начинаются тогда, когда США решают принять участие в конфликтах, которые не затрагивают жизненно важные интересы Соединённых Штатов.

Американцы в Афганистане (сс) (U.S. Army. Spc. Micah E. Clare

Если конфликты не затрагивают жизненно важные интересы США, то Вашингтон рано или поздно выйдет из конфликта и покинет своих союзников. Политика США терпит провал каждый раз, когда страна вступает в ненужные конфликты либо войны, которые невозможно выиграть, и дает местным союзникам необоснованные ожидания относительно объёмов поддержки и защиты. Наше правительство склонно безрассудно и бездумно вступать в войны и давать местным группам обещания, которые оно не может выполнить. Решение проблемы заключается не в том, чтобы вечно длить присутствие американского контингента в том или ином регионе, а в том, чтобы воздержаться от отправки военных.

США берут на себя слишком много обязательств и оказывают поддержку слишком большому количеству государств и отдельных групп. В итоге возникают абсурдные ситуации, когда США приходится защищать те или иные группы от своих же союзников либо отходить в сторону, чтобы союзники США могли нанести удар по американским доверенным лицам. Независимо от того, какое решение примут США, им в любом случае придётся предать кого-то во имя поддержки одного из своих партнёров. Это веский аргумент в пользу сокращения числа союзников США и обязательств перед ними. Однако к решению этого вопроса нельзя подойти безответственно, но его всё же нужно решить, чтобы избежать возникновения подобных дилемм в будущем. Ранее эксперт Бен Фридман отметил, что сокращение обязательств США даже не рассматривается в качестве реальной альтернативы.

Читайте также: National Interest: курды готовы к союзу с Россией и Ираном против Турции?

«В статье не указано мнение тех, кто придерживается более общепринятого мнения о том, что наши ошибки во Вьетнаме и Ираке были связаны с тем, что мы дали ложную надежду людям, которых мы не были готовы защищать. Возможность наличия меньшего количества союзников/иждивенцев даже не рассматривается», — заявил Фридман.

Американцы в Ираке The U.S. Army

Попытки повлиять на политический исход в других странах и контролировать зарубежные конфликты приводят к слишком большому количеству противоречивых обязательств. До тех пор, пока США будут стремиться к глобальному «лидерству», они продолжат и дальше давать больше обещаний, чем они могут выполнить, что снова и снова будет приводить к ситуациям, когда им придётся объединяться с противоборствующими силами. Чем больше таких «союзников» будет у США, тем выше вероятность того, что Вашингтон «кинет» кого-нибудь из них. Это говорит о том, что поддержка США должна носить более разборчивый и избирательный характер, а для этого нужна совершенно иная стратегия, которая позволит минимизировать необходимость наращивания количества подобных «союзников».