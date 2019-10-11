Москва, 11 октября 2019, 08:25 — REGNUM Сегодня, 11 октября, президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ). Заседание состоится в Ашхабаде, сообщается на сайте Кремля.
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На повестке дня — подведение итогов взаимодействия стран СНГ в 2019 году в различных сферах.
Также главы государств обсудят предстоящее совместное празднование в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщало ИА REGNUM, Российский президент Владимир Путин уже прибыл в Ашхабад.
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