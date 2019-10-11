Ашхабад, , 08:15 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад для участия в Совете глав государств стран СНГ. Об это 11 октября написал пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, в рамках поездки Токаев также планирует провести двустороннюю встречу с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Уали добавил, что во время заседания Совета глав государств СНГ президент Казахстана представите свое видение по дальнейшему развитию организации, а также предложит меры по укреплению экономического сотрудничества стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Ашхабаде состоялся Совет министров иностранных дел стран СНГ. Стороны согласовали проект обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, который планируется принять на саммите 11 октября.

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