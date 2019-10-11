Анкара, , 08:18 — REGNUM Анкара начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии из-за того, что США поставили вооружения силам самообороны сирийских курдов (YPG). Об этом в интервью телеканалу CNN Turk заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Глава турецкого внешнеполитического ведомства напомнил, что США долгое время «кормили» Анкару обещаниями, что выведут свои войска с территории Сирии, однако не делали этого.

«Потом договорились о совместном патрулировании, которое оказалось косметическим. При этом они продолжали поставлять оружие YPG», — отметил министр.

В результате чаша терпения Анкары была переполнена, и Турция, согласно «ситуации на поле», приняла решение о начале военной операции.

«Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришёл конец», — подчеркнул Чавушоглу.

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Кроме того, он отметил, что Турция не согласна с желанием США контролировать небо над Сирией. По словам главы МИД Турции, Соединённые Штаты не имеют права «решать, кому летать» над сирийской территорией. Поэтому Турция сообщила в Координационный центр о передвижениях своей авиации, но только для того, чтобы избежать столкновений и аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в районах Сирии к востоку от реки Евфрат Турция начала масштабную антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира». Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, единственной целью операции является «разрушение зоны, подконтрольной террористам, у южных границ Турции и обеспечение добровольного возвращения сирийцев в свои дома».

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