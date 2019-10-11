Вашингтон, 11 октября 2019, 04:57 — REGNUM Теперь и американский Конгресс собирается представить законопроект об антитурецких санкциях, сообщила конгрессмен-республиканец Лиз Чейни на своём сайте.

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя ситуацию с действиями Анкары в Сирии, член Конгресса пообещала турецкому президенту Реджепу Тайпу Эрдогану «серьёзные последствия», ведь турки напали, как она сказала, «на наших курдских союзников».

«Эти санкции являются не только ответом на кровопролитные атаки. Конгресс давно беспокоит сотрудничество режима с противниками США, такими как Россия».
Чейни

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон намерен ввести в отношении Анкары санкции из-за военной операции «Источник мира» на северо-востоке Турции. В американском Сенате думают над формулировкой соответствующего документа.

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