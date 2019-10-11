Вашингтон, , 04:57 — REGNUM Теперь и американский Конгресс собирается представить законопроект об антитурецких санкциях, сообщила конгрессмен-республиканец Лиз Чейни на своём сайте.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя ситуацию с действиями Анкары в Сирии, член Конгресса пообещала турецкому президенту Реджепу Тайпу Эрдогану «серьёзные последствия», ведь турки напали, как она сказала, «на наших курдских союзников».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон намерен ввести в отношении Анкары санкции из-за военной операции «Источник мира» на северо-востоке Турции. В американском Сенате думают над формулировкой соответствующего документа.

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