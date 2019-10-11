Новосибирск, , 07:28 — REGNUM На инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя потрачено 50 тысяч рублей, заявил на заседании в Горсовете накануне, 10 октября, начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Александр Веселков. По его словам, средства пошли на печать и отправку приглашений.

«Была отправлена официальная просьба на правительство Новосибирской области и официально зал был предоставлен безвозмездно. По поводу банкета сказать не могу. Анатолий Евгеньевич делал запрос на Травникова (губернатор Новосибирской области Андрей Травников — прим.ИА REGNUM)», — цитируют Веселкова «НГС Новости».

Как пишет СМИ, такой отчёт депутатов не устроил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально вступил в должность 24 сентября. Инаугурация прошла в рамках внеочередной сессии совета депутатов в Государственном концертном зале имени А. М. Каца.

Напомним, что Анатолий Локоть (КПРФ) одержал победу на выборах мэра Новосибирска 8 сентября. Он набрал 50,25% голосов избирателей.

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