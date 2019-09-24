Новосибирск, , 08:32 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально вступил в должность.

Скриншот с сайта трансляций города Новосибирска Tv.novo-sibirsk.ru

Инаугурация градоначальника состоялась в рамках внеочередной сессии совета депутатов, которая в настоящее время проходит в Государственном концертном зале имени А. М. Каца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее новосибирский избирком утвердил результаты выборов мэра города, которые прошли 8 сентября. Анатолий Локоть (КПРФ) набрал на них 50,25% голосов избирателей. На втором месте — самовыдвиженец Сергей Бойко (18,56%). Явка составила 20,55%.

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