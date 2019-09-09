Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Власти США рассматривают варианты санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. об этом сегодня, 9 сентября, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он заявил, что в администрации рассматривают варианты введения санкций против Турции за то, что она все-таки купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400. При этом Мнучин подчеркнул, что он не будет давать какие-то конкретные комментарии по вариантам санкций.

«Мы изучаем это. Я не буду давать комментариев по каким-то конкретным решениям, но мы изучаем это», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США обещали Турции поставить свои новейшие системы ПВО Patriot. Однако после неудавшейся попытки госпереворота в Турции сделка эта забуксовала. Также под вопросом оказалось участие Турции в американской программе F-35.

В итоге Турция объявила о намерении купить у России ЗРК С-400. США крайне негативно отнеслись к этой инициативе и пригрозили Анкаре санкциями. Но Турция все равно купила эти ЗРК.