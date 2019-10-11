Москва, 11 октября 2019, 02:14 — REGNUM Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.
Комментируя высказывание украинского президента об «опасной Скабеевой», телеведущая написала:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил:
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