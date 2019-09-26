Москва, , 09:12 — REGNUM Российская телеведущая Ольга Скабеева высмеяла поведение президента Владимира Зеленского на личной встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом. Скриншот кадра с этой встречи журналистка опубликовала в Telegram-канале.

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На фотографии видно, что украинский лидер сидит с кислой миной. Выражение лица Зеленского изменилось после слов Трампа о «скорой встрече» президента Украины с российским лидером Владимиром Путиным, на которую очень надеется глава Белого дома.

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«Я искреннее надеюсь, что вы поладите с Путиным и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением», — отметил Трамп.

Это заявление явно не вызвало у Зеленского большой радости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Белый дом на своём официальном сайте опубликовал распечатку телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Из текста следует, что Трамп порекомендовал Зеленскому обратить внимание на «дело Байдена», указав, что это «было бы хорошо». В ответ президент Украины обещал рассмотрение этого вопроса новым генпрокурором Украины и попросил дополнительных данных по этому делу. Эта телефонная беседа стала поводом для активизации сторонников импичмента нынешнего президента США.

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