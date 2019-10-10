Нью-Йорк, США, 10 октября 2019, 23:19 — REGNUM США не считают правильной турецкую операцию «Источник мира» на севере Сирии, 10 октября передает агентство Associated Press.
По словам постоянного представителя США в ООН Келли Крафт, президент Дональд Трамп «ясно дал понять», что Соединенные Штаты «никоим образом» не поддерживают операцию Турции.
Как сообщало ИА REGNUM, перед началом операции «Источник мира» Трамп приказал вывести войска США с позиций на северо-востоке Сирии.
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