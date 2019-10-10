Телль-Абьяд, , 23:10 — REGNUM Про-турецкое ополчение ведет бои с курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (СДС) к югу от города Рас-эль-Айн на севере Сирии, 10 октября передает агентство Associated Press.

Турецкая самоходная артиллерия Msb.gov.tr

По информации агентства из местных источников, турецкие отряды при поддержке армии также подходят к Рас-эль-Айн с запада и востока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 октября турецкие СМИ заявил о вытеснении армией Турции отрядов СДС из 11 населенных пунктов на северо-востоке Сирии.

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