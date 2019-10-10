Анкара, 10 октября 2019, 21:25 — REGNUM Власти Турции заявили, что жертвами обстрела с сирийской стороны границы стали шестеро мирных граждан, 10 октября передает агентство Reuters.
Согласно заявлению, в числе погибших от ракетных и минометных обстрелов — 9-месячный ребенок.
«Сирийские демократические силы» (СДС) заявляют, что число жертв среди мирного населения в результате турецких обстрелов составило девять человек.
Читайте также: Макрон осудил военную операцию Турции в Сирии и призвал её остановить