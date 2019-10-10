Париж, 10 октября 2019, 17:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил военную операцию Турции на северо-востоке Сирии и призвал к её скорейшему прекращению.
Об этом французский президент заявил 10 октября на пресс-конференции, транслировавшейся на странице Елисейского дворца в Facebook.
«Я решительно осуждаю одностороннюю военную операцию Турции в Сирии. Я призываю Турцию прекратить её как можно скорее», — заявил Макрон.
Как сообщало ИА REGNUM, о начале военной операции «Источник мира» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Операция направлена главным образом против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и формирований сирийских курдов.
Вечером 9 октября началась наземная фаза турецкого вторжения.
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