Бишкек, 10 октября 2019, 15:32 — REGNUM Нурлан Мусуралиев и Сергей Пономарев назначены на должность заместителей уполномоченного по защите прав субъектов предпринимательской деятельности Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.
Ранее Мусуралиев занимал пост вице-президента торгово-промышленной палаты, а Пономарев — президента ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг.
В ведомстве отмечают, что Нурлан Мусуралиев имеет ряд государственных и международных наград, среди которых почетная грамота Делового совета ШОС и «Золотая медаль» Совета руководителей торгово-промышленных палат стран СНГ.
Сергей Пономарев награждался государственной медалью «Данк» («Слава») за вклад в социально-экономическое развитие Киргизии и рядом других наград.
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