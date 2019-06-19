Бизнес-омбудсменом Киргизии стал экс-посол Великобритании

Бишкек, , 14:54 — REGNUM Бывший посол Великобритании в Киргизии Робин Орд Смит избран бизнес-омбудсменом республики, пишут киргизстанские СМИ.

Кандидатуру Смита поддержало большинство членов наблюдательного совета, в состав которого вошли представители Европейского банка реконструкции и развития, а также правительства и бизнес-ассоциации Киргизии.

Отметим, что изначально на пост бизнес-омбудсмена республики претендовали около 100 человек, но в процессе отбора количество кандидатов сократилось до пяти.

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В финал конкурса смогли пройти: экс-посол Великобритании Робин Орд Смит, вице-президент торгово-промышленной палаты Нурлан Мусуралиев, экс-директор международного делового совета Актилек Тунгатаров, экс-завотделом аппарата президента Киргизии Нурсулуу Ахметова и директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев.

ИА REGNUM напоминает, что Робин Орд Смит был назначен на пост посла Великобритании в Киргизии в 2015 году, и проработал на этой должности до конца марта 2019 года. Ранее он также возглавлял британское посольство в Таджикистане — в период с 2012 по 2015 годы.

Отметим, что Робин Орд Смит стал известен в Киргизии благодаря регулярному появлению на публике, в том числе и на официальных мероприятиях, в необычных носках.