Брюссель, , 14:52 — REGNUM Выделение Европейским союзом (ЕС) транша Молдавии в размере €30 млн одобрено. Данное заявление Еврокомиссии (ЕК) было опубликовано 10 октября.

Сообщается, что эта сумма будет предоставлена в рамках финансовой помощи, которая была утверждена еще в 2017 году. Всего тогда было решено предоставить Молдавии €100 млн.

Данная выплата называется ЕК знаком поддержки реализации в стране демократических реформ и защиты верховенства права.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини побывала в Кишиневе и заявила, что в текущем году планируется предоставить стране два транша финпомощи. Она также отметила, что ее визит — это сигнал о перезапуске отношений Евросоюза и Молдавии. В ответ молдавский премьер-министр Майя Санду заявила, что надеется на вхождение своей страны в ЕС в будущем.