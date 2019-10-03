Кишинёв, , 23:59 — REGNUM Европейский союз предоставит Молдавии до конца года два транша финансовой помощи. Об этом заявила 3 октября в Кишиневе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после встречи с премьер-министром Майей Санду, передает ИА REGNUM.

Могерини подтвердила, что финансовая поддержка от ЕС будет обусловлена успехами в реализации реформ. «Мой визит является сигналом перезапуска отношений между Молдавией и Европейским союзом. Сегодня мы видим положительные изменения в стране. Крайне важно укрепить независимость государственных учреждений», — добавила она

В свою очередь, Майя Санду заверила, что Молдавия будет выполнять взятые на себя обязательства. «Визит высокопоставленного чиновника ЕС является доказательством того, что нам удалось повернуть Республику Молдова лицом к ЕС. Мы получили заверения, что ЕС по-прежнему на нашей стороне», — заявила Майя Санду.

Она добавила, что Молдавия рассчитывает «стать в один прекрасный день членом ЕС».

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