Канберра, , 10:02 — REGNUM Австралия и Нидерланды заявили, что будут преследовать в уголовном порядке тех, кто виновен в крушении самолета компании Malaysia Airlines MH17, в результате которого погибли 298 человек, даже если на это уйдут годы, сообщает информагентство Antara.

«Мы не остановимся до закрытия судебного дела», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время визита в Австралию 9 октября.

Известно, что большинство пассажиров MH17 были гражданами Нидерландов, но десятки граждан Австралии также погибли.

«Мы работаем рука об руку и будем добиваться справедливости в этом деле до тех пор, пока это необходимо», — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Напомним, крушение пассажирского лайнера Boeing 777, в результате которого погибли 298 человек, произошло 17 июля 2014 года.

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