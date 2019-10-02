Амстердам, , 04:40 — REGNUM Голландские депутаты заявили о необходимости изучить роль Киева в крушении Boeing 777 рейса MH17 в 2014 г., сообщает NOS.

Палата представителей Нидерландов на заседании 1 октября решила, что нужно провести дальнейшее расследование роли Украины в катастрофе MH17. Дело будет рассматриваться в контексте того, что Украины не закрыла воздушное пространство во время войны с Донбассом.

Голландский министр иностранных дел Стеф Блок заявил, что речь идёт о воздушном пространстве Украины и что проводить дополнительное расследование юридических оснований нет, но рассмотреть возможность такого расследования стоит.

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Напомним, малазийский Boeing рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Самолёт летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек, находившиеся в самолёте.

Расследование катастрофы до сих пор не завершено. Суд по делу о крушении должен состояться в марте будущего года в окружном суде Гааги.

19 июня 2019 г. Международная следственная группа обвинила в крушении самолёта Игоря Гиркина (Стрелков), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

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