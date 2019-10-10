Анкара, , 04:37 — REGNUM Войска Турции продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат в Сирии в ходе наземной фазы операции «Источник мира», сообщает пресс-служба турецкого министерства обороны на официальной странице в Twitter.

Турецкие солдаты U.S. Army

«Наши героические военные, проводящие операцию «Источник мира», продолжают продвижение к востоку от Евфрата», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября началась операция турецких войск «Источник мира» на севере Сирии. В ходе первого дня наступления турецкие войска атаковали 181 объект на северо-востоке. Операция продолжается, несмотря на осуждение со стороны США.

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