Дамаск, , 08:25 — REGNUM Более 180 целей на территории Сирии были обстреляны турецкими войсками в первые часы операции «Источник мира». Сообщение об этом опубликовано министерством обороны Турции в Twitter.

С начала операции до полуночи 9 октября обстрелу подвергся 181 объект, «относящийся к террористической организации», уточняют турецкие военные. Удары наносила авиация, задействованы средства огневой поддержки.

Во время первого этапа операции Турция потеряла 10 человек погибшими и от 20 до 30 ранеными.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала наступательную операцию в Сирии, её войска вошли в северную часть страны восточнее Евфрата. Турецкие войска предприняли штурм города Телль-Абьяд, однако курды отразили эту атаку.

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