Телль-Абьяд, , 02:23 — REGNUM Курдские подразделения коалиции «Сил демократической Сирии» (СДС), заявили об отражении турецкого наступления на пограничный город Телль-Абъяд в северной части сирийской провинции Ракка, сообщает Reuters.

Представитель СДС Мустафа Бали заявил, что наземная атака турок на Телль-Абъяд отбита бойцами курдов в результате городских боёв.

В настоящее время действия противоборствующих сторон ограничиваются артиллерийской дуэлью.

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Турецкие ВВС и артиллерия 9 октября нанесли мощные удары по позициям курдов в районе населённых пунктов Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн в соседней провинции Хасеке. Жители этих городов бежали в соседние населенные пункты Дербасия и Амуда.

Турция объявила 9 октября о начале новой военной операции в Северной Сирии. Анкара назвала её «Источник мира». Целью операции названо создание буферной зоны, куда, по замыслу турецких властей, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

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