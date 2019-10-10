Москва, , 08:24 — REGNUM Сегодня, 10 октября, президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, сообщается на сайте Кремля.

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Будут обсуждаться механизмы достижения национальных целей в области физической культуры и спорта в регионах России.

Также глава государства выступит на VIII Международном спортивном форума «Россия — спортивная держава» и проведет встречи с руководителями международных спортивных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде, куда 10 октября 2019 года для участия в международном форуме «Россия — спортивная держава» прибудет Владимир Путин, дольщики одной из проблемных строек планируют привлечь внимание президента к своей проблеме.

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