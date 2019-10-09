9 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Размещение в своих ядерных хранилищах боеголовок новой конструкции, с установленными в них фактически не проверенными модифицированными плутониевыми сердечниками, — это безответственный шаг.

Александр Белов, , 09:48 — REGNUM В настоящий момент Конгресс США рассматривает вопрос, который может оказать серьёзное влияние на глобальную безопасность. Речь идёт о возможности безрассудного увеличения производства плутониевых сердечников для ядерных боеприпасов. Конгресс не должен совершить подобной ошибки, пишут исполнительный директор некоммерческой организации Tri-Valley CARE Марыля Келли и специалист в области ядерного нераспространения Джозеф Роджерс в статье для издания The Hill.

Ядерный гриб Иван Шилов © ИА REGNUM

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Плутониевый сердечник выступает в качестве пускового механизма для термоядерного оружия. В настоящее время Соединённые Штаты не производят плутониевые сердечники в промышленных масштабах. В своем бюджетном запросе на 2020 финансовый год национальная администрация по ядерной безопасности (NNSA) указала на необходимость ежегодного производства не менее 80 плутониевых сердечников в период до 2030 года на двух объектах, расположенных на расстоянии примерно 2 тыс. 400 километров друг от друга. В Сенате поддержали просьбу NNSA. А палата представителей Конгресса США одобрила ежегодное производство только 30 плутониевых сердечников, при этом их должны производить на одном объекте — в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, которая в настоящий момент может производить 20 плутониевых сердечников в год.

Лос-Аламосская национальная лаборатория Lanl.gov

Производство плутониевых сердечников в таких больших масштабах представляет собой серьёзный отход от нашей политики в отношении ядерного оружия, которую мы проводили после окончания Холодной войны. С тех пор как в 1989 году завод «Роки-Флэтс», расположенный в штате Колорадо, был закрыт после рейда, проведенного подразделением ФБР по борьбе с экологическими преступлениями, США ежегодно стали производить 11 или даже менее плутониевых сердечников. Более того, в течение практически десяти лет не было заказов на производство новых плутониевых сердечников.

Вместо производства новых плутониевых сердечников американское правительство использовало часть своих запасов из 20 тыс. плутониевых сердечников, хранящихся на заводе Pantex в Техасе, для реализации текущих программ по техническому обслуживанию и ремонту ядерных боеголовок. Плутониевые сердечники имеют большой срок службы. По данным группы независимых научных экспертов JASON, созданной министерством обороны США, срок службы плутониевых сердечников составляет до 100 и более лет.

Очевидно, что Сенат США не намерен ограничиваться имеющимися запасами плутониевых сердечников. Будущее производство будет ориентировано на изготовление модифицированных плутониевых сердечников, которые будут использоваться в новых боеголовках, что противоречит целям США в сфере контроля над вооружениями. Существует мораторий на проведение испытательных взрывов ядерного оружия, однако появление новых плутониевых сердечников может подтолкнуть США к проведению ядерных испытаний. Это будет иметь определённые последствия с точки зрения международного распространения ядерного оружия.

Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса уже начала создавать новую боеголовку, получившую название W87−1, для которой нужны модифицированные плутониевые сердечники, а не те, которые расположены в хранилищах Pantex. Предполагается, что боеголовку W87−1 установят на новую межконтинентальную баллистическую ракету. Однако данные планы связаны со сложностями из-за множества неизвестных, включая ожидаемую стоимость и проблемы, связанные с интеграцией новой боеголовки.

Завод Pantex Pantex.energy.gov

Кроме того, увеличить ежегодное производство до 80 плутониевых сердечников не получится в те сроки, которые установила национальная администрация по ядерной безопасности. При столь высоком уровне производства лаборатории, производящие эти сердечники, могут оказаться не в состоянии функционировать должным образом. В подготовленном для Пентагона отчёте за 2019 год указано, что задача по увеличению производства плутониевых сердечников до 80 штук в год является недостижимой, учитывая «бюджет и сроки, установленные в настоящее время» национальной администрацией по ядерной безопасности. Эта проблема усугубляется тем фактом, что предприятие «Саванна-Ривер», которое, по расчётам NNSA, могло бы производить до 50 из 80 плутониевых сердечников в год, на протяжении десятилетий сталкивается с перерасходом средств и неэффективным управлением. Кроме того, возможности производства плутониевых сердечников в лаборатории Лос-Аламоса ограничены из-за проблем в сфере безопасности, с которыми данная лаборатория сталкивалась даже при более низком уровне производства плутониевых сердечников.

Пентагон Defense.gov

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Размещение в своих ядерных хранилищах боеголовок новой конструкции, с установленными в них фактически не проверенными модифицированными плутониевыми сердечниками, — это безответственный шаг. Наращивание производства может быть связано с дополнительными угрозами в сфере безопасности. Увеличение производства плутониевых сердечников до 80 и более штук в год является одновременно безрассудным и ненужным.

Комитет по согласованию расхождений может принять сторону Сената, чей подход приведёт к безрассудному увеличению рисков для безопасности страны. Однако комитет по согласованию расхождений мог бы поддержать точку зрения палаты представителей, которая выступает за ограничение финансирования производства и развертывания ядерного оружия, включая расширение производства плутониевых стержней.