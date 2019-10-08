8 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Чем дольше США остаются в стороне, тем сильнее эти новые соглашения изменят цепочки поставок и мировые рынки, в результате чего США окажутся в незнакомой для них ситуации, когда им придётся соглашаться с теми или иными правилами, а не устанавливать их.

Максим Исаев, , 10:13 — REGNUM Новые торговые пошлины США на импорт из ЕС в размере $7,5 млрд являются очередным напоминанием о том, что торговая война и протекционизм доминируют в повестке дня Соединённых Штатов, пишет старший научный сотрудник по изучению Латинской Америки в Совете по международным отношениям Шеннон К. О'Нил в статье для издания Bloomberg.

Контейнеровоз Иван Шилов © ИА REGNUM

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Тем не менее за последние два года страны, на которые приходится более трети мирового производства, подписали более десятка новых торговых соглашений. Оглядываясь назад, историки могут описать этот период как время, когда свободные трейдеры установили новые правила, которые определят порядок торговли на десятилетия вперёд. Однако нужно сказать, что США не являются частью этого динамично развивающегося процесса.

Президент Трамп на брифинге вместе с комиссаром США по таможенному и пограничному контролю Кевином Макалинаном Cbp.gov

Не США, а другие страны ухватились за мантию свободной торговли. Япония спасла Транстихоокеанское партнёрство, от которого отказались США. В 2018 году Транстихоокеанское партнёрство переименовали во «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнёрства», к которому присоединились оставшиеся 11 стран. В то же время Япония, третья по величине экономика в мире, заключила соглашение со вторым по величине экономическим блоком в мире — ЕС. Тем временем ЕС также подписал торговые соглашения с Канадой и южноамериканскими странами.

Эти новые торговые соглашения выходят далеко за рамки торговых пошлин. Одни соглашения затрагивают вопросы, связанные с сельскохозяйственными субсидиями, открывают финансовый и телекоммуникационный секторы и позволяют компаниям других стран участвовать в государственных контрактах. Новые торговые соглашения повышают защищённость работников и интеллектуальной собственности, помогают малому и среднему бизнесу развивать торговлю за границей и даже предусматривают способы борьбы с коррупцией. Когда-то США занимали лидирующие позиции по всем перечисленным вопросам, теперь они предпочитают держаться подальше от всего этого торгового нормотворчества. Да, недавно США подписали торговое соглашение с Японией, которое позволит нарастить американский экспорт говядины, пшеницы и других сельскохозяйственных продуктов. Но выгоды от этого соглашения просто несопоставимы с теми выгодами, которые США получили бы, если бы остались в Транстихоокеанском партнёрстве.

Отсутствие США снижает экономические возможности новых торговых соглашений, а также их геополитическое значение, поскольку «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнёрства» не сможет задействовать против КНР те ограничительные меры, которые страны-участники могли бы использовать, если бы Транстихоокеанское партнёрство возглавляли США. С другой стороны, сами США столкнутся с ущербом из-за того, что они не вошли в новые торговые соглашения. Экспортеры из других стран теперь удовлетворяют потребности более 2 млрд потребителей. И если США когда-нибудь решат присоединиться, то у них будет гораздо меньше возможностей установить правила торговли.

Совещание глав государств или министров иностранных дел в 2013 году в сопровождении главных переговорщиков стран-участников переговоров по ТТП

Экспорт австралийского мяса в Японию теперь не облагается 30-процентными торговыми пошлинами, чего нельзя сказать об экспорте мяса из Техаса. Канадская пшеница сейчас стоит почти на треть дешевле в 11 странах, подписавших «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнёрства», чем выращенные в США сельскохозяйственные культуры. Экспорт американского сыра, вина, мяса и десятков других продуктов оказался в невыгодном положении, поскольку другие страны получили торговые преференции.

Новые торговые соглашения устанавливают новые правила. Срок действия патентов и авторских прав теперь сократился. А права на неприкосновенность частной жизни и защиту данных толкуются таким образом, чтобы сдержать Google, Facebook и других цифровых гигантов США.

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В более широком смысле, сократилась вероятность того, что на международном уровне за стандартами, принятыми в США, останется последнее слово. Начиная с допустимых уровней выбросов автомобилей в окружающую среду и заканчивая стандартами, предусмотренными для пищевой и текстильной промышленности, а также в сфере тестирования электроники, стандарты ЕС и Японии будут играть всё большую роль с каждым новым торговым соглашением. В будущем компаниям США, возможно, придётся адаптировать свои способы ведения дел с другими странами (а это стоит денег), а не наоборот. Всё это ещё больше подрывает доминирование и авторитет США.

Производственные мощности в США

Почти все эти страны будут приветствовать возвращение США в торговую зону. Страны — участницы «Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для Транстихоокеанского партнёрства» надеются, что США вернутся обратно. С другой стороны, другие страны не будут ждать вечно. И чем дольше США остаются в стороне, тем сильнее эти новые соглашения изменят цепочки поставок и мировые рынки, в результате чего США окажутся в незнакомой для них ситуации, когда им придётся соглашаться с теми или иными правилами, а не устанавливать их.