Москва, 10 октября 2019, 01:12 — REGNUM Американцы предали своих союзников в Сирии — курдов, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
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Напомним, 9 октября в Сирии стартовала операция «Источник мира», анонсированная турецким руководством. Целью очередной кампании заявлена ликвидация «террористического коридора». Под террористами подразумеваются курды.
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