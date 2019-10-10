Москва, , 01:12 — REGNUM Американцы предали своих союзников в Сирии — курдов, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Пушков «Резкое обострение ситуации в Сирии: вместо развития мирного процесса и борьбы с очагами джихадистов — военная операция Турции против курдов. Это открывает новый фронт на севере Сирии. США обещали курдам защиту. И кинули, как обычно. У сирийского кризиса появилось новое измерение».

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Напомним, 9 октября в Сирии стартовала операция «Источник мира», анонсированная турецким руководством. Целью очередной кампании заявлена ликвидация «террористического коридора». Под террористами подразумеваются курды.

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