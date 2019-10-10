* ИГ — запрещённая в России организация

Канберра, , 07:38 — REGNUM Турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии может привести к перегруппировке террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе беседы с журналистами, сообщает агентство Associated Press.

Австралийский премьер также выразил обеспокоенность по поводу безопасности мирных граждан и курдов в районе, где турецкие войска проводят наступление. При этом Моррисон отказался комментировать решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из района боевых действий. По его словам, решение американского лидера является «внутренним вопросом США».

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Канада выступила с осуждением «вторжения Турции» на северо-восток Сирии. По мнению канадского МИД, действия турок могут подорвать стабильность в проблемном регионе. В частности, военная операция Турции может усугубить гуманитарную ситуацию и «обнулить прогресс» в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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