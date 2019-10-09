Телль-Абьяд, , 21:36 — REGNUM «Сирийские демократические силы» (СДС) заявляют, что в результате атаки турецких ВВС и артиллерии на северо-востоке Сирии погибли не менее чем двое гражданских лиц, 9 октября передает агентство Reuters.

По сообщению СДС, после начала турецкой военной операции город Рас-эль-Айн в провинции Хасеке уже покинули «тысячи человек».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию против курдских формирований на севере Сирии. Авиацией и артиллерией Турции атакованы города Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд.

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