Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «плохой идеей» решение Турции начать операцию против курдских отрядов на севере Сирии, 9 октября передает агентство Associated Press.

В то же время Трамп отметил, что в зоне боевых действий уже нет военнослужащих Соединенных Штатов.

Трамп также выразил надежду, что Турция «будет придерживаться своих обязательств» по защите гражданского населения и религиозных меньшинств в регионе, в том числе сирийских христиан.

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