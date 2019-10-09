* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Африн, Сирия, , 21:05 — REGNUM Отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) приостановили операции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за военной операции Турции, 9 октября передает агентство Associated Press.

Курдские боевики Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению представителей курдского ополчения и Пентагона, все основные силы СДС направлены на отражение атаки турецких военных на севере Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября ВВС и артиллерия Турции атаковали позиции СДС на северо-востоке Сирии. В ближайшие часы ожидается начало сухопутной операции.

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