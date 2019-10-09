Ашхабад, , 17:11 — REGNUM Туркменские власти пообещали, но до сих пор так и не предоставили Афганистану $12 млрд (778,4 млрд рублей) инвестиций, необходимых для постройки афганской части газопровода ТАПИ. Об этом заявил министр экономики Афганистана Мустафа Мастур, выступая на заседании нижней палаты афганского парламента, пишет Heart of Asia.

В свою очередь, депутат Шер Мохаммад Ахунзада потребовал от правительства обозначить более конкретные сроки начала реализации этого международного проекта, посетовав на то, что ранее страна уже неоднократно сталкивалась с проблемой, когда такие проекты просто остаются на бумаге.

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В ответ на это глава экономического ведомства уточнил, что работа над проектом газопровода «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия» началась очень давно.

«В прошлом ряд американских компаний проявили интерес к вложению инвестиций в проект ТАПИ, но Ашхабад выступил против этой идеи и пообещали, что туркменские фирмы сами будут вкладывать средства в проект внутри Афганистана. А сейчас Туркмения сталкивается с экономическими проблемами и потеряла интерес к инвестированию проекта», — подытожил он.

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