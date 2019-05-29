Генпрокуратур поддержал расширение реестра иноагентов

Москва, , 13:44 — REGNUM Иностранными агентами должны считаться некоммерческие организации, получающие деньги от российских компаний с иностранными учредителями. Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка, отвечая на вопросы депутатов в ходе правительственного часа в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Так, по данным депутатов, только в 2018 году финансирование некоммерческих организаций со статусом «иностранных агентов» выросло боле чем на 20% и составило 85 млрд рублей.

«Считаем, что необходимо внести поправки в закон и дополнить его положениями, позволяющим включать в реестр иностранных агентов НКО в случае получения ими финансирования от российских юридических лиц, в числе учредителей которых иностранцы», — заявил Чайка.

По его словам, несмотря на то, что это российские структуры, их управлением по сути занимаются иностранные граждане.

«Поэтому считаем, что поправки необходимы», — подчеркнул Чайка.