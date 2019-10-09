Москва, , 01:40 — REGNUM В ситуации с «ооновскими» визами стопроцентной симметричности ответа быть не может, но Россия теперь будет строже относиться к запросам США на выдачу виз в Россию, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Интервью 9 октября опубликовала газета «Известия».

По словам Вершинина, речь идет о том, что членам российской делегации, которые должны были участвовать в работе Генассамблеи ООН, визы не были выданы по линии ООН и это специальные «ооновские» визы для посещения официальных мероприятий ООН. К поездкам в США с другими целями они не имеют отношения. Люди должны думать о «сущностных проблемах», а не о возможности попасть на место, где ведется работа над очень важными задачами, включая разоружение и стратегическую стабильность.

«Поскольку штаб-квартира ООН расположена в США, стопроцентной симметричности быть не может», — подчеркнул Вершинин.

«Однако мы будем строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам, с которыми к нам обращается американская сторона, когда у нее возникает необходимость посещения Российской Федерации», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США сознательно не выдают визы российским дипломатам для оказания давления на Россию. Россия считает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш должен включиться в урегулирование ситуации с невыдачей американских виз участникам российской делегаций.

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