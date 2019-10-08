Нью-Йорк, США, , 08:32 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш должен принять активное участие в урегулировании ситуации с невыдачей американских виз участникам иностранных делегаций. На это рассчитывает Россия, заявил журналистам заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Геннадий Кузьмин.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона, которая также пострадала от невыдачи виз, весьма заинтересована в активном вовлечении Гутерреша. От генсека ООН ждут, что он воспользуется своими правами в рамках соглашения о штаб-квартире организации, в том числе — возможностью провести консультации с США, вплоть до арбитража между ООН и американской стороной, пояснил Кузьмин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за отсутствия виз США у ряда делегатов, включая представителей РФ, свою работу приостановили Первый и Шестой комитеты Генеральной Ассамблеи ООН.

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