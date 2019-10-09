Амстердам, , 01:10 — REGNUM Парламент Нидерландов одобрил предложение Христианско-демократической партии (CDA) дополнительно расследовать причины, по которым Украина не закрыла небо над Донбассом в 2014 году, после начала боевых действий в регионе, сообщило 8 октября издание «Европейская правда».

«Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно», — написал член нидерландского парламента Крис ван Дам на своей странице в социальной сети Twitter.

Политик отметил, что для проведения расследования Нидерландам понадобится помощь России.

Напомним, самолёт Boeing-777 компании Malaysia Airlines был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человека, большинство которых — граждане Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что попытки любой ценой выгородить Украину в истории со сбитым самолётом достали даже голландских депутатов.

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