Москва, , 10:18 — REGNUM В Госдуме объяснили «таинственность» дела о крушении Boeing-777 и оценили решительность голландских парламентариев.

«Дело о крушении Boeing-777 остается на Западе самой резонансной «тайной» последней пятилетки. Хотя вся «таинственность» продиктована задачей выгородить преступный киевский режим. Масштабы лжи достали даже голландских депутатов», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.