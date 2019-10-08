Москва, 8 октября 2019, 13:57 — REGNUM Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщается 9 октября на сайте ведомства.
По данным издания Life, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Вместе с тем на официальном интернет-портале правовой информации подобного указа пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. Также глава государства освободил от должности целый ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных и силовых ведомств.
Читайте также: Путин произвёл ряд кадровых назначений в МВД, МЧС, ФСИН и прокуратуре