Москва, , 13:57 — REGNUM Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщается 9 октября на сайте ведомства.

По данным издания Life, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Вместе с тем на официальном интернет-портале правовой информации подобного указа пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. Также глава государства освободил от должности целый ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных и силовых ведомств.

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