Москва, , 09:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил от должности целый ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных и силовых ведомств. Так, согласно указу от 30 сентября, от занимаемой должности освобождены руководитель ФСИН РФ Геннадий Корниенко и начальник управления ФСИН по Владимирской области Андрей Виноградов.

Кроме того, свои посты покинут главный инспектор МВД Эдуард Соболь и заместитель начальника МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев. Также в отставку отправлен и руководитель СУ СК РФ по Калининградской области Виктор Леденев.

Кадровые перестановки произведены и органах прокуратуры. Так, занимаемые должности оставят прокурор Томской области Виктор Романенко и прокурор Воронежской области Николай Шишкин. В МЧС отправлен в отставку руководитель управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по Республике Коми Александр Князев.

Также своим указом глава государства назначил полковника Юрия Бобкина на должность начальника управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН, а полковник Юрий Лымарь возглавит региональное ведомство по Пермскому краю.

Прокурором Тюменской области станет Владислав Московских. Главой МЧС по Забайкальскому краю назначен полковник Николай Басов, а генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин займет кресло начальника МВД по Астраханской области.

Добавим, что указ президента РФ №472 от 30 сентября 2019 года опубликовал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», на сайте Кремля и портале правовой информации этот документ пока отсутствует.