Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:42 — REGNUM Новый созыв депутатов городской думы города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на своём первом заседании избрал спикера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дума, состоящая практически полностью из представителей ЛДПР (24 депутата от ЛДПР и один депутат от КПРФ), единогласно избрала Владимира Гинзбурга председателем думы, а заместителем — Виктора Бочарникова.

Председателю и заму назначены надбавки к должностному окладу в размере 150%. Остальные депутаты будут работать на общественных началах.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты нового состава думы Биробиджана не смогли избрать себе председателя — за кандидатов сложилось одинаковое количество голосов.