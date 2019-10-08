Биробиджан, , 06:16 — REGNUM На состоявшемся в понедельник, 7 октября, первом заседании вновь избранной думы города Биробиджана, депутаты не смогли избрать председателя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Шестой созыв депутатов городской думы, как оказалось, поровну проголосовал за двух претендентов, таким образом никто не получил предпочтения. Повторная попытка выбрать председателя перенесена на более поздний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, при крайне низкой явке прошли выборы в Еврейской автономной области в единый день голосования 8 сентября: явка была ниже, чем на выборах 2014 года.