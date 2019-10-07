Лондон, , 23:22 — REGNUM Полиция Лондона отчиталась об аресте 276 «радикальных зеленых» из движения Extinction Rebellion («Восстание вымирающих», XR), 7 октября передает агентство Reuters.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Аресты проводились за попытки блокировать дороги и сопротивление полиции. Сами активисты заявляют, что их протест был мирным, а в числе задержанных оказались совсем не «радикалы» — в том числе 81-летняя пенсионерка из Оксфорда Сара Ласенби.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября экологические активисты из движения XR провели в 60 городах мира массовые акции протеста с требованием объявить «чрезвычайную ситуацию по экологии».

Читайте также: Меркель отказалась объявлять в Германии «чрезвычайную ситуацию по экологии»