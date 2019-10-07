Берлин, , 23:08 — REGNUM Правительство Ангелы Меркель не намерено выполнять требования радикальных экоактивистов и объявлять в стране «чрезвычайную ситуацию по экологии», 7 октября передает агентство Associated Press.

«Мы все заинтересованы в защите климата… Если вы выступаете против или за это — это нормально. Но если вы говорите о серьезном вмешательстве в дорожное движение и других подобных вещах, то, конечно, этого не будет» , — заявил глава канцелярии Меркель Хельге Браун.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в 60 городах мира прошли акции протеста «зеленых радикалов» из движения XR. В Берлине экоактивисты заблокировали Потсдамскую площадь и разбили палаточный лагерь у офиса канцлера Ангелы Меркель.

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