Бишкек, 7 октября 2019, 17:52 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поздравил российского лидера с 67-летием. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Киргизстанский лидер пожелал российскому коллеге успехов в реализации намеченных планов, направленных на развитие и процветание России.
После этого Жээнбеков обсудил с Путиным ряд вопросов, касающихся состояния и перспектив киргизско-российского сотрудничества в ряде сфер, а также подготовку к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая должна будет пройти в столице Киргизии 28 ноября 2019 года.
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