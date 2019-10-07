Багдад, , 10:51 — REGNUM Сегодня, 7 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Багдад. Последний его визит в эту страну состоялся пять лен назад — в 2014 году.

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В столице Ирака глава российского внешнеполитического ведомства проведёт встречи с руководством страны — президентом республики Бархамом Салехом и премьер-министром Аделем Абдель Махди.

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По словам официального представителя главы МДИ РФ Марии Захаровой, стороны намерены обменяться мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня — ситуации в Ираке и Сирии, зоне Персидского заливе, обстановке вокруг Ирана и на палестинских территориях. Также будут обсуждены перспективы всестороннего развития и укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая взаимодействие в топливно-энергетической и гуманитарной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз с визитом в Ираке глава МИД РФ Сергей Лавров был в 2014 году. В рамках нынешней поездки в Багдад глава российского внешнеполитического ведомства намерен посетить город Эрбиль.

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