Москва, , 14:36 — REGNUM Сегодня, 7 октября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил по телефону российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщается на сайте пресс-службы президента Узбекистана.

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Мирзиёев отметил, что под руководством президента Владимира Путина обеспечивается устойчивое развитие страны, неуклонно растет благосостояние населения, укрепляется роль и авторитет России на международной арене.

Президент Узбекистана пожелал Путину здоровья, благополучия и больших успехов. Также лидеры двух стран в телефонном разговоре обсудили сотрудничество в различных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич по телефону поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 67-м днём рождения.

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