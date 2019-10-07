Москва, , 14:27 — REGNUM Сегодня, 7 октября, президент Сербии Александр Вучич по телефону поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 67-м днём рождения.

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Вучич пожелал Путину «доброго здоровья и личного счастья, а также сил в будущем, чтобы успешно защищать интересы России и братского русского народа».

Также президент балканской республики поблагодарил президента России за внимание, которое Путин уделяет развитию сербско-русских отношений и за «поддержку в защите территориальной целостности Сербии».

Как сообщало ИА REGNUM, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с днем рождения. Патриарх Кирилл отметил чуткое отношение Путина к деятельности церкви.

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