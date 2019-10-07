Москва, , 13:39 — REGNUM Российский президент Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 67 лет, пока не принимал поздравлений от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что с утра президенту звонят зарубежные лидеры и поздравляют его с днем рождения. Так, за 2,5 часа Путин принял десять звонков. Однако звонка от Трампа пока не было.

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, Путина уже поздравили президенты Молдавии, Белоруссии, Азербайджана, Абхазии, Армении, Киргизии, а также глава Донецкой Народной Республики. Накануне президент России побывал в Сибири, что совершил прогулку по горной тайге с министром обороны Сергеем Шойгу.

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