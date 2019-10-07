Москва, , 08:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин перед празднованием своего 67-летия совершил прогулку по сибирской тайге, видео опубликовано на YouTube-канале Life Новости.

На прогулке российского лидера сопровождал глава Минобороны Сергей Шойгу. Вместе они гуляют по гористому лесу тайги, любуются осенней природой и собирают грибы.

Напомним, сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечается свое 67-оетие. Обычно в своей день рождения в график главы государства включены рабочие и публичные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Путин отдыхал в Туве, где совершил сплав по реке и собирал ягоды. В 2017 году глава государства также отдыхал два дня в Сибири. Президент занимался подводной охотой и рыбачил в горных озерах.

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